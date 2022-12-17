Genç teknik direktör İngiliz devinin listesindeki yıldız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini söyledi.

PSV'nin Manchester United efsanesi olan teknik direktörü Ruud van Nistelrooy, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla parlayan genç oyuncusu Cody Gakpo'nun kış transfer döneminde Kırmızı Şeytanlar'a transfer olabileceği imasında bulundu.

United'ın 50 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı genç oyuncuyu takımda tutmanın zorluğuna dikkat çeken Nistelrooy, bu transfere açık olduklarını belirtti.

Nistelrooy ne söyledi?

Voetbal International'a konuşan efsane futbol adamı, "Seçme şansım olsaydı Gakpo'nun yazın ayrılmasını tercih ederdim ama bu ayrılık daha erken gerçekleşebilir. Futbolda bazen hayır diyemeyeceğiniz teklifler alabilirsiniz" dedi.

Bu sezon PSV formasıyla Eredivisie'de çıktığı 14 maçta dokuz gol atıp 12 asist yaptıktan sonra milli takımda Louis van Gaal'in vazgeçilmezi olan Gakpo, Katar'da da dikkatleri çekmişti.

Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından kış transfer döneminde hücum hattına bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılırken, Erik ten Hag'ın listesinin üst sıralarında Gakpo'nun olduğu biliniyor. Genç oyuncu, transferinin gerçekleşmesi halinde Manchester United'ın bu sezon Hollanda'dan yaptığı üçüncü transfer olacak.