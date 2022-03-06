Cesc Fabregas; Martin Odegaard, Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli’yi Watford karşısındaki performanslarından dolayı takdir etti.

Arsenal’ın eski oyuncusu, genç oyuncuları Topçuların geleceği olarak görüyor ve onlara büyük bir saygı duyuyor.

Premier Lig’de oynanan Arsenal ile Watford arasında oynanan mücadelede iyi bir oyun ortaya koyan üçlü, alınan galibiyette büyük bir pay sahibi oldu.

Bunun üzerine İspanyol futbolcu, maç sırasında üç oyuncuya olan hayranlığını sosyal medyadan paylaştığı gönderiyle belirtti.

Ne söylendi?

Fabregas, Arsenal’in ilk iki golünün ardından "Saka ve Odegaard, Arsenal'in bugünü ve geleceği. İki büyük yetenek” yazdı.

Hızını alamayan Arsenal’ın eski yıldızı Martinelli için şunu ekledi: "Onu nasıl unutabilirim..."

Saka, Odegaard ve Martinelli nasıl bir performans gösterdi?

Üç oyuncu bu sezon Arsenal için oldukça iyi bir performans sunuyor.

Odegaard'ın açılış golü, ligdeki beşinci golü olurken asisti yapan Saka ise bu sezonki asist sayısını 5’e çıkardı.

Saka daha sonra 2021-22 Premier Lig'deki sekizinci golünü atarken Martinelli bu sezon beşinci golünü üst köşeden ağlarla buluşturdu.

Arsenal için sırada ne var?

Mikel Arteta'nın takımı; Manchester United ile Manchester City arasında oynanan derbi maçından sonra Premier Lig’de 4. sıradaki yerini koruyabilir.

Kuzey Londra ekibi, Wolves'u ve Brentford'u yenerek Premier Lig’de üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Arsenal, ligde önümüzdeki pazar günü Leicester'ı konuk edecek ve üç gün sonra Liverpool'a karşı evlerinde oynayacaklar.

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