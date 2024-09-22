Almanya’nın sportif direktörü Rudi Völler, Jurgen Klopp’un Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğüne talip olması halinde görevi alacağını söyledi.

Almanya’nın sportif direktörü Rudi Völler, Jurgen Klopp’un Almanya Milli Takımı’nın başına geçmek istemesi halinde ‘önünde kimsenin duramayacağını’ belirtti. Şu an milli takımın başında olan Julian Nagelsmann, zorlu bir dönemin ardından tekrar olumlu bir hava yaratmayı başardı.

Her ne kadar Nagelsmann’ın görevden ayrılacağına dair bir işaret bulunmasa da, genç yaşından dolayı bir noktada kulüp futboluna geri dönme ihtimali Alman Futbol Federasyonu tarafından göz ardı edilmiyor.

Eski Liverpool teknik direktörü Klopp, uzun süredir Almanya için ideal aday olarak gösteriliyor. Völler de bu görevin boşalması durumunda ve Klopp’un da bu göreve talip olması halinde, ‘önünde kimsenin duramayacağını’ ifade etti.

Klopp'a övgüler dizdi

Völler, ZDF’nin Sportstudio programında yaptığı açıklamada, “Jurgen Klopp’un inanılmaz bir kariyeri olduğu gerçeğini gizlemeye gerek yok. Eğer Julian bir noktada Almanya ya da Avrupa’daki üst düzey bir kulübü devralmak isterse, Jurgen’in önünde kimse duramaz, bu kesin" dedi.

Klopp, Liverpool’daki uzun görev süresinden sonra dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı’nın başına geçme teklifini geri çevirmişti.