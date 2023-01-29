Al-Nassr'ın Fransız teknik direktörü Portekizli efsanenin bir gün yeniden Avrupa'da top koşturacağını söyledi.

Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia yeni transferleri Cristiano Ronaldo'nun kariyerinin ilerleyen bölümünde yeniden Avrupa'ya döneceğine ve başarılarla dolu futbol hayatını Al-Nassr'da sonlandırmayacağını düşündüğünü söyledi.

Çok sayıda kulüpten teklif almasına rağmen Suudi Arabistan'ı tercih eden Ronaldo'nun geleceğine dair açıklamalarda bulunan Garcia, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Al-Nassr'ın kendisine tüm zamanların en iyi futbolcusuyla beraber çalışma fırsatı verdiğini belirten Garcia, "Ronaldo rakip savunmaları aşma konusunda bize büyük bir katkı yapacak. O dünyanın en iyilerinden biri. Al-Nassr'ın kariyerindeki son takım olacağını ise düşünmüyorum. Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak" dedi.

Al-Nassr formasıyla şu ana dek iki resmi maça çıkan Ronaldo, henüz gol sevinci yaşayamadı. Sezona Manchester United formasıyla başlayan ancak teknik direktör Erik ten Hag'ı hedef alan açıklamalarının ardından sözleşmesi feshedilen Ronaldo, Al-Nassr'a attığı iki yıllık imzayla ilerleyen yaşına rağmen en çok kazanan futbolcu olmuştu.