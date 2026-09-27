Roy Keane'den Palmer'a eleştiri: Pek çok kötü alışkanlığı var

Manchester United efsanesi Roy Keane, Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'a sert eleştiriler yönelterek onu İngiltere Milli Takımı'nı daha yükseğe taşıyabilecek bir oyuncu olarak görmediğini vurguladı.

Keane, İngiltere'nin dün cumartesi UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'ya 3-2 yenilmesi öncesinde Palmer'ın yokluğu hakkında sorulduğunda, televizyona yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Peki, sanırım sakatlıkları ne olursa olsun ve gerçekten sakat olsa bile… Onun Brentford'a karşı son maçını izledim ve eğer onun İngiltere'yi daha üst bir seviyeye taşıyacağını ve kupalar kazandıracağını düşünüyorsanız, unutun bunu."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Palmer'ı seviyorum, yetenekli bir çocuk, ama bana göre çok fazla kötü alışkanlığı var."

Keane'in eleştirisi, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel'in Palmer'ı "çok fazla fırsat" kaçırdığı konusunda uyarmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Palmer, geçen yaz Dünya Kupası'ndaki yokluğunun ardından Tuchel tarafından Uluslar Ligi kadrosuna çağrılmıştı.

Ancak 24 yaşındaki oyuncu, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford ve Tino Livramento ile birlikte maçlardan çekildi. Palmer'ın yokluğu en çok tartışma yaratanı oldu; özellikle geçen hafta Chelsea'nin Brentford'a 3-0 yenildiği maçta tam 90 dakika oynamıştı.

Bu, Tuchel'in 2025 yılında görevi devralmasından bu yana İngiltere Milli Takımı'na çağrılıp ardından çekildiği ikinci sefer oldu.

Palmer, geçen hafta "Twitch" üzerinden yaptığı canlı yayında "10 ay boyunca tek bacaklıydım" dedi; ancak bu sezon Chelsea'nin yedi maçının tamamında forma giydi, bunların altısında ilk 11'de başladı ve beşinde tam 90 dakika oynadı.



