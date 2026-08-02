Fransız Paris Saint-Germain kulübü Pazar günü, forvet Kolo Muani'nin, gelecekte herhangi bir geri satın alma maddesi bulunmayan kalıcı bir transfer anlaşmasıyla Juventus'a nihai olarak geçtiğini açıkladı.

Müzakerelerin detaylarına vakıf kaynaklar, İspanyol "Marca" gazetesine, iki kulübün 50 milyon euro değerinde ve "nispeten makul" olarak nitelendirilen değişken primlerin de eklendiği nihai bir anlaşmaya vardığını, böylece oyuncunun Parisli dev ile yolculuğunun kesin olarak sona erdiğini açıkladı.

Bu transfer, Paris Saint-Germain'in devam eden yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği kârlı satışlar dizisinin bir parçası olarak geliyor. Kulüp, Portekizli forvet Gonçalo Ramos'u İtalyan Milan'a 74 milyon euro karşılığında ve Güney Koreli Kang In Lee'yi İspanyol Atletico Madrid'e 40 milyon euro karşılığında satmayı başarmış, böylece Fransız kulübü bu yaz oyuncu satışlarından büyük gelirler elde etmişti.

Aynı kaynakların doğruladığına göre, Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi ile Agnelli ailesinden Juventus sahiplerinin holding şirketleri aracılığıyla süregelen sağlam ilişkileri, anlaşmanın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını kolaylaştırmada merkezi bir rol oynadı.

Kolo Muani, 2025 kış transfer döneminden itibaren Juventus ile kiralık olarak forma giymiş, ardından geçen sezon İngiliz Tottenham'a kiralık olarak geçmişti. Bu süreçte İspanyol teknik direktör Luis Enrique'nin teknik planlarına dahil olmamış, Enrique onu bu sezonki planlarından da çıkarmıştı. Şimdi ise Torino'ya geri dönüyor.

Bu transferle Paris Saint-Germain, forvetin takımla olan kariyerine kesin olarak nokta koyarken, Juventus da Parisli kulübe karşı gelecekte herhangi bir yükümlülük olmaksızın oyuncunun hizmetlerini kalıcı olarak güvence altına alıyor.