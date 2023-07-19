Manchester United’ın efsane oyuncusu İngiliz futbolseverleri heyecanlandıracak bir açıklamaya imza attı.

Manchester United’ın efsane futbolcusu Wayne Rooney, Marcus Rashford’un İngiliz deviyle yeni sözleşme imzalamasından ötürü oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sezon tüm maçlarda 30 gol atan ve kariyerinin en verimli dönemini geçiren Rashford’un Manchester United için önemine dikkat çeken Rooney, Mirror’a yaptığı açıklamada genç yıldızı dünyanın en iyilerinden olabileceğini söyledi.

Rooney ne söyledi?

Rashford’un dünya futbolunun elit golcülerinden biri olabileceğini belirten Rooney, “Bence önümüzdeki beş yıl onun kariyeri açısından oldukça önemli olacak. Çok gol atabilir ama Kylian Mbappe ve Erling Haaland’ın seviyesine çıkmayı gerçekten istiyorsa Manchester United’ı yeniden şampiyonluklara taşıyacak oyuncu olmalı ve umarım bunu başaran isim olur” dedi.

Manchester United’daki formuyla İngiltere Milli Takımı’nın da en önemli oyuncularından biri haline gelen 25 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Kırmızı Şeytanlar’ın dışında bir takımda oynamamıştı. United altyapısından yetişen Rashford ilk olarak 2015-2016 sezonunda oynadığı Manchester United’da sekiz sezonda 259 karşılaşmaya çıkarken, 123 gol attı.