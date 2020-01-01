Ronaldo'nun tercihi dövüş sporları!

Tarihin en iyi futbolcularından biri olan Ronaldo, futbol izlemek yerine dövüş sporlarını tercih ettiğini söyledi.

Futbol sahalarında kırılmadık rekor bırakmayan, son yılların en popüler sporcularından biri olan ve tarihin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen , son yaptığı açıklamayla futbolseverleri adeta hayal kırıklığına uğrattı. Portekizli yıldız dövüş sporlarına olan sevgisini ortaya koydu ve futbol yerine onları tercih edeceğini söyledi.

'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Kazak boksör Gennady Golovkin'in "Parallel Worlds" adlı DAZN programına katıldı ve "Futbol oynamak benim tutkum ancak televizyonda diğer sporları tercih ediyorum. Bir futbol maçı ile boks veya UFC maçı izlemek arasında kaldığımda, tercihimi ikinciden yana kullanıyorum" dedi.

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Boksa olan ilgisini anlatan 35 yaşındaki oyuncu, "Ben 'dayken bir antrenör benimle boks yapardı. Bence boks antrenmanı futbol için faydalı çünkü duyularınızı keskinleştiriyor ve hareket etmeyi öğreniyorsunuz. 33 yaşından itibaren bacaklarınızın zayıfladığını düşünmeye başlarsınız. Ben sporda, futbolda kalmak istiyorum. İnsanlar bana bakıp 'Cristiano inanılmaz bir oyuncuydu ama şimdi yavaş' diyebilirler. Bunu istemiyorum. Vücudunuzla ilgili birçok şeyi değiştirebilirsiniz, ancak esas sorun orada değil. Bu, zihniyetinize, motivasyonunuza ve deneyiminize bağlı. Üstelik bence en karmaşık şey de bu” ifadelerini kullandı.

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Başarılı oyuncu, İsviçreli tenisçi Roger Federer’i örnek göstererek, “Federer'e bakın; 37-38 yaşında ve hala zirvede. Boksta da benzerleri var” dedi.

Ronaldo geçtiğimiz hafta sonu karşısında sahaya çıkarak, 100. kez Juventus formasını giymişti. Juventus karşılaşmadan 3-1 galip ayrılırken, Ronaldo da 2000 yılından bu yana Avrupa’nın beş büyük liginde 400. galibiyetini elde eden ilk futbolcu oldu.