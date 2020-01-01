Ronaldo'nun otelinden 'hastane' açıklaması

Cristiano Ronaldo'nun otel zincirinin hastaneye dönüştürüleceği iddiaları reddedildi.

'nun sahip olduğu otel zincirinin koronavirüse karşı hastaneye dönüşeceği iddialarına otelden yalanlama geldi

'li yıldızın Lizbon'da yer alan otellerinin, dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse karşı hastaneye dönüştürüleceği iddia edilmişti, ancak otelden yapılan açıklamada "Biz bir oteliz. Hastaneye dönüşmeyeceğiz. Diğer günlerde olduğu gibi otel olarak kalacağız" ifadeleri kullanıldı.

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Konuya dair açıklama yapmayan 35 yaşındaki yıldız, 'taki takım arkadaşı Daniele Rugani'nin virüse yakalanmasının ardından şu açıklamalarda bulunmuştu:

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"Dünya, hepimizin çok dikkatli olması gereken zor bir dönemden geçiyor. Sizinle bir futbolcu olarak değil, bir oğul, baba, dünyayı etkileyen bu durumdan endişeli bir insan olarak konuşuyorum. Dünya Sağık Örgütü'nün ve ülkelerimizin uyarılarına dikkat etmeliyiz. İnsan sağlığı her şeyin önündedir."

Hastalığa yaklananların sayısı, 5 kez Ballon D'Or ödülü kazanan yıldız oyuncunun ülkesi Portekiz'de geçtiğimiz gün 76'dan 245'e yükselmişti.