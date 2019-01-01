Ronaldo'nun kız kardeşi Van Dijk'a ateş püskürdü!

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Virgil van Dijk'ın şakasına sinirlendi.

'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Virgil van Dijk'ın Ballon d'Or töreninde Ronaldo hakkında yaptığı şakaya tepki gösterdi.

Ballon d'Or'un bu yılki kazananı olurken, sıralamada 'un savunmacısı Van Dijk ikinci, 'lu yıldız Ronaldo ise üçüncü oldu.

Paris'te düzenlenen ödül töreninde yer almayan Ronaldo, Milano'daki 'nın En İyileri törenine katıldı. Portekizli yıldız, Serie A'da Yılın En İyi Oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

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Liverpool'un başarılı savunmacısı Virgil van Dijk ise 'daki tören öncesinde kendisine sorulan, "Ronaldo törene katılmadı. Rakiplerinden biri azaldı mı?" sorusuna esprili bir şekilde, "Rakip miydi ki?" yanıtını verdi.

Ancak bu espri Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro'yu kızdırdı. Aveiro, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Van Dijk'ın bu esprisine tepki gösterdi:

"Bu insanlar oldukça sinir bozucu ve inanılmaz. Yaptığı şey alçak gönüllülükten çok uzak. Birçok önemli ödül kazanmasına rağmen Ronaldo'nun bu geceki ödülü kazanamayacağı herkes tarafından biliniyordu. Sevgili Van Dijk, senin gittiğin yere Ronaldo binlerce kez gidip geldi. O üç farklı ligde şampiyonluk yaşarken sen henüz yıllarca oynadığın ligde şampiyonluk yaşamadın. Ronaldo, senin oynadığın ülkede birçok gol attı ve en iyi oyuncu seçildi, yaşı da senden küçüktü. Ve bu adam Uluslar Ligi'nde senin ülkeni ezip geçti. Şimdi ondan daha fazla kupa kazan ve sonrasında konuşmaya başla."