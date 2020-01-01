Ronaldo'nun kız kardeşi, Sarri'ye çattı

Juventus, İtalya Kupası'nı Napoli'ye kaybederken Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Portekizli yıldıza sahip çıktı.

'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin oyun anlayışını eleştirdi.

ekibi, İtalya Kupası finalinde 90 dakikası 0-0 biten maçta 'ye penaltı atışları sonucunda 4-2 kaybetti. Maç boyunca net gol şansı yaratmakta zorlanan Juve'de eleştiri okları Sarri ve Ronaldo'ya yöneltildi.

Elma Aveiro, Instagram hesabından Ronaldo'nun fotoğrafını paylaştı ve "Daha ne yapabilirsin ki? Canım benim, kendi başına mucizeler yaratamazsın. Bu nasıl bir oyun anlayışı anlayamıyorum. Neyse, başını dik tut, elinden daha fazlası gelmez." açıklamasıyla Sarri'ye çattı.

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Cristiano Ronaldo kariyerinde ilk kez üst üste iki finalde sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Juventus daha önce de İtalya Süper Kupası'nı 'ya kaybetmişti.