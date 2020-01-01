Juventus

Ronaldo'nun kız kardeşi, Sarri'ye çattı

Son güncelleme
Yorum()
Cristiano Ronaldo Maurizio Sarri
Getty/Goal
Juventus, İtalya Kupası'nı Napoli'ye kaybederken Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Portekizli yıldıza sahip çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin oyun anlayışını eleştirdi.

Torino ekibi, İtalya Kupası finalinde 90 dakikası 0-0 biten maçta Napoli'ye penaltı atışları sonucunda 4-2 kaybetti. Maç boyunca net gol şansı yaratmakta zorlanan Juve'de eleştiri okları Sarri ve Ronaldo'ya yöneltildi.

Elma Aveiro, Instagram hesabından Ronaldo'nun fotoğrafını paylaştı ve "Daha ne yapabilirsin ki? Canım benim, kendi başına mucizeler yaratamazsın. Bu nasıl bir oyun anlayışı anlayamıyorum. Neyse, başını dik tut, elinden daha fazlası gelmez." açıklamasıyla Sarri'ye çattı.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Cristiano Ronaldo kariyerinde ilk kez üst üste iki finalde sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Juventus daha önce de İtalya Süper Kupası'nı Lazio'ya kaybetmişti.

    Kapat