Ronaldo'yu geçen Mbappe, gözünü Real Madrid'in tarihi rekoruna dikti

Fransız yıldız Mbappe, Real Madrid'deki ilk sezonunda Ronaldo'yu sollayarak rekor peşinde koşuyor.

Kylian Mbappe'nin Pazar günü Celta Vigo'ya karşı attığı gol, Real Madrid formasıyla bu sezonki gol sayısını 35'e çıkararak, Cristiano Ronaldo'nun kulüpteki ilk sezonunda kaydettiği 33 golü geride bırakmasını sağladı.

1902 yılında bir çift Katalan kardeş tarafından kurulan Real Madrid'in tarihinde, Mbappe’den daha üretken bir ilk sezon geçiren yalnızca bir oyuncu bulunuyor: Ivan Zamarano. Şilili forvet, 1992/93 sezonunda Sevilla’dan Madrid’e transfer olduktan sonra 37 gol atarak bu alandaki rekoru elinde tutmaya devam ediyor.

Ancak Zamarano’nun golle dolu sezonu, kulüp açısından hayal kırıklığıyla doluydu. İlk maçında El Clasico yenilgisi yaşayan oyuncu, sezonun sonunda Tenerife karşısında kırmızı kart görerek takımı yalnız bırakmış ve Madrid’in şampiyonluğu son haftada Barcelona’ya kaptırmasına neden olan sonuçların bir parçası olmuştu.

Mbappe'nin gol grafiği yükselişte

Mbappe ise Real Madrid'deki ilk sezonunda daha istikrarlı bir grafik çizdi. Şimdiye kadar 51 maçta 35 gol ve 4 asist üreten Fransız yıldız, Madrid'in UEFA Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluklarında pay sahibi oldu. Ronaldo’nun ilk sezonuna kıyasla daha az serbest vuruş golü (1) kaydeden Mbappe, buna rağmen genel katkı bakımından onu geride bırakmayı başardı.

İstatistik Cristiano Ronaldo (2009/10) Kylian Mbappe (2024/25) Maç 35 51 Gol 33 35 Asist 10 4 Gol Başına Dakika 88.3 119.7 Doğrudan Serbest Vuruş Golü 6 1 Kazanılan Kupa 0 UEFA Süper Kupası, FIFA Kıtalararası Kupa

Mbappe için sezon her ne kadar olumlu geçse de, yıl boyunca yaşadığı bazı düşüşler de dikkat çekti. Yılın sonlarına doğru Athletic Club’a karşı kaçırdığı penaltının ardından “dibe vurduğunu” dile getirmişti. Real Madrid’in Arsenal karşısında Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi ve Barcelona karşısında kaybettiği iki final, bu düşüşlerin önemli göstergeleri oldu.

Buna rağmen Mbappe, Celta Vigo maçında attığı gollerle takımını tekrar yarışta tuttu. Özellikle sol ayağıyla yaptığı soğukkanlı bitiriş, El Clasico öncesi Madrid’in ezeli rakibi Barcelona'nın yalnızca dört puan gerisinde kalmasını sağladı.

Mbappe, bu hafta oynanacak olan kritik El Clasico’da rekor kırabilir. Teknik direktör Carlo Ancelotti de yıldız oyuncusunun potansiyeline güveniyor: “Harika bir maçtı” diyen İtalyan teknik adam, “Bu seviyede Barcelona’da da belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı.

Mbappe, sezonun geri kalanında hem takımına şampiyonluk yolunda katkı vermek hem de Zamarano’nun 37 gollük rekorunu geçmek için sahada olacak.