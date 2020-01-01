"Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir başka"

Juventus forması giyen Giorgio Chiellini, Cristiano Ronaldo'nun büyük maçlarda seviyesini artırdığını söyledi.

Giorgio Chiellini takım arkadaşı 'dan övgü dolu sözlerle bahsederken, yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde başka bir seviyede oynadığını söyledi.

forması giyen 35 yaşındaki Chiellini, söz konusu Şampiyonlar Ligi olduğunda Ronaldo'nun farklı bir seviyeye geldiğini dile getirdi:

"Ronaldo'nun oyun tarzı gençlik dönemine göre değişti. Büyük maçlarla birlikte olgunlaştı. Belki küçük takımlara karşı performansı normal olabilir ancak iş büyük takımlara gelince inanılmaz bir seviye atlıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Adeta motoru çalıştırıyor."



35 yaşındaki Ronaldo, 2018 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi kupası ile bu turnuvayı 5 kez kazanan ilk oyuncu olma ünvanını elinde bulunduruyor.

