Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor

Parma karşısında takımına zaferi getiren golleri atan Portekizli yıldız, David Trezeguet'nin serisini egale etti.

'un yıldızı , rekorları altüst etmeye devam ediyor.

34 yaşındaki futbolcu, takımının 'yı 2-1 yendiği maçta iki gol atarak galibiyeti getiren isim olurken Juve'de 2005'ten bu yana bir ilkin gerçekleşmesini sağladı.

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Üst üste yedinci maçını da boş geçmeyen Ronaldo, David Trezeguet'nin 2005'te gerçekleştirdiği seriyi egale etti.

Portekizli yıldız, ayrıca, bu sezon 16 lig golüne ulaştı ve Avrupa'nın 5 büyük liginde son 14 sezonun her birinde en az 15 gol atan tek oyuncu konumunda.

Ronaldo gol krallığı yarışında Ciro Immobile'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. 'lu futbolcunun 23 golü var.