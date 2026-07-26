Chelsea'nin yaz transfer dönemindeki hamleleri yalnızca kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmekle sınırlı kalmıyor; teknik ekibini de kuvvetlendirmeyi kapsıyor. Teknik direktör Xabi Alonso, yeni sezon başlamadan önce tüm teknik detayları geliştirmeye çalışıyor.

İngiliz yayın kuruluşu (BBC)'ye göre Chelsea, bu alanda büyük bir üne sahip olan İskoç duran top antrenörü Austin MacPhee ile anlaşmak için Aston Villa ile görüşmeler yürütüyor. Premier Lig'deki birçok kulübün yanı sıra Suudi Profesyonel Ligi'ndeki kulüplerin de bu isme ilgi göstermesiyle rekabet kızışmış durumda.

Rapora göre, MacPhee'nin ayrılması durumunda Aston Villa maddi bir tazminat elde edecek; zira sözleşmesi, kendisine ayrılma imkânı tanıyan bir serbest kalma bedeli maddesi içeriyor.

46 yaşındaki İskoç antrenör, son beş yıl boyunca Aston Villa'daki görevini Portekiz Milli Takımı'ndaki göreviyle bir arada yürüttü. Portekiz'de aynı görevi, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan teknik direktör Roberto Martinez'in yönetiminde üstlenmişti.

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Aston Villa, MacPhee'nin gözetiminde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Takım, 2023-2024 sezonunda Avrupa'nın beş büyük liginde duran toplardan kaydedilen gol sayısında tüm kulüplerin önüne geçti. Sonraki sezonda da bu başarısını sürdürdü ve Premier Lig'de bu sıralamanın zirvesini Arsenal ile paylaşarak tamamladı.

MacPhee'nin, Unai Emery yönetiminde takımın Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya götürülmesine katkı sağladıktan sonra bu yaz Aston Villa'dan ayrılacak teknik ekip üyelerinden biri olması bekleniyor.

Chelsea'nin MacPhee'ye olan ilgisi, kulübün teknik ekibini yeniden yapılandırması kapsamında gündeme geldi. 2024 yılında Brentford'dan 750 bin sterlin karşılığında transfer edilen mevcut duran top antrenörü Bernardo Cueva, sahne arkasında teknik bir role geçecek; bu durum da bu alan için yeni bir antrenörle anlaşmanın önünü açıyor.

Chelsea ve Aston Villa, transfer piyasasındaki ortak hareketliliklerini sürdürüyor. Londra kulübü bu hafta Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı; Arjantinli Alejandro Garnacho ise kalıcı transfere imkân tanıyan bir madde ile kiralık olarak Aston Villa'ya geçti.

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