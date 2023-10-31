Arjantinli süperstarın takım arkadaşından Messi-Ronaldo rekabetine farklı bir bakış açısı...

NE OLDU? Lionel Messi, Pazartesi gecesi Manchester City'den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe'yi geride bırakarak sekizinci Ballon d'Or'unu kazandı.

Lautaro Martinez; Inter ve ülkesiyle geçirdiği başarılı 2022/23 sezonunun ardından listede Ballon d'Or sıralamasında 20. sırada yer aldı ve vatandaşı Lionel Messi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

26 yaşındaki oyuncu, Ballon d'Or'u beş kez kazanan Al-Nassr'ın yıldızı Ronaldo'nun, Messi'nin bu ödülü birçok kez kazanmasına engel olan tek oyuncu olduğunu iddia etti.

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NE DEDİLER: Tören öncesinde ESPN'e şunları söyledi: "Messi bu dönemi Cristiano Ronaldo ile paylaşmak zorundaydı. Ronaldo olmasaydı, Messi Ballon d'Or'u 15 kez kazanırdı!"

BÜYÜK RESİM: Messi tartışmasız tüm zamanların en iyi futbolcularından birisi olduğunu gösterdi, belki de en iyisi... Hem kulüp hem de uluslararası düzeyde, oyunda kazanılabilecek hemen hemen her şeyi kazandı.

Geçen yıl onları Dünya Kupası zaferine götürdüğü Arjantin'deki performanslarına bakıldığında, formundan bir şey kaybetmediği açık bir şekilde görünüyor.

Öte yandan, 2007'den bu yana Ballon d'Or'u Ronaldo ve Messi'den farklı olarak Kaka, Modric ve Benzema kazanabildi.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Messi'nin önümüzdeki haftalarda Arjantin'in sırasıyla 17 ve 22 Kasım'da Uruguay ve Brezilya ile karşılaşacağı mücadelelerde sahada olması bekleniyor.