Ronaldo oğlunun ölümü sonrasında yaşadıklarını paylaştı

Portekizli oyuncu ikiz çocuk beklerken kaybettikleri oğullarının kendisini ve eşini derinden yaraladığını söyledi.

Dünya Kupası öncesinde yaptığı açıklamalarla Manchester United'da depreme neden olan Cristiano Ronaldo, Piers Morgan'a verdiği röportajda oğlunun ölümü nedeniyle yaşadığı zorlu döneme de değindi.

Çocuğunu kaybetmenin hayatının en zor dönemine neden olduğunu belirten efsane oyuncu, bu durumu herhangi bir ebeveynin yaşayabileceği en büyük acı olarak nitelendirdi.

Ronaldo ne söyledi?

"İkiz bekliyorduk ancak sadece bir tanesi hayatta kalmayı başarabildi. Babam öldüğünden beri hayatta yaşadığım en kötü andı. Ben ve eşim oldukça zor bir dönem geçirdik çünkü bunun nedenini anlayamadık. Hayatımın o döneminde neler olup bittiğini anlamlandırmak çok zor ama futbol sizi beklemiyor ve devam ediyor. Hiç aynı anda hem mutlu hem de üzgün hissetmemiştim. Ağlasam mı gülsem mi bilemedim. Dürüst olmak gerekirse ne yapmam gerektiğini bilmiyordum"

Ronaldo ve Rodriguez 18 Nisan'da yaptıkları açıklamayla oğullarını kaybettiklerini duyurmuşlardı.

Kızlarının doğumunun kendilerine umut ve mutlulukla yaşama gücü verdiğini belirten çift, o dönemde özel hayatları için mahremiyet talebinde bulunmuştu. Portekizli oyuncu yaşanan bu dönemde zor bir dönemden geçse de futbola geri dönmeyi başarmıştı.