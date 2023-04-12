Cristiano Ronaldo’nun maç sonu tepkisi deneyimli teknik direktörün sonunu getirdi.

Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr’da Fransız teknik direktör Rudi Garcia’nın görevine son verileceği öne sürüldü.

İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre soyunma odasında oyuncularla kötü bir ilişkiye sahip olan deneyimli teknik direktör ile yollar kısa bir süre içerisinde resmi olarak ayrılacak ve Al Nassr’da yeni teknik direktör arayışı başlayacak.

Daha önce Roma, Lyon ve Marsilya gibi önemli kulüpleri çalıştıran Garcia sadece bir hafta önce yaptığı açıklamada oyuncularını hedef almıştı.

Lider Al Ittihad

Takımının performansından memnun olmadığını dile getiren Garcia’nın Ronaldo ile de kötü bir ilişkiye sahip olduğu belirtilirken, Portekizli efsanenin 0-0 biten son maçın ardından öfkesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Al Nassr Suudi Arabistan Ligi’nde bitime yedi hafta kala ligin zirvesinde yer alan Al Ittihad takımının üç puan gerisinde yer alıyor. İki takım 30 haftalık maratonun 29. Haftasında Al Ittihad’ın sahasında bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Kadrosunda Ronaldo’nun yanı sıra Talisca, Gonzalo Martinez, Ghislain Konan ve David Ospina gibi önemli oyuncuları barındıran Al Nassr’ın yeni teknik direktörünün kim olacağı ise merakla bekleniyor.