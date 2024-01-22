Ronaldo: Kylian Mbappe’nin Real Madrid’e transferi beni şaşırtmayacak

Brezilyalı eski forvet Ronaldo, Kylian Mbappe’nin yaz aylarında Real Madrid'e katılmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi.

RMC Sport'a konuşan 2002 Dünya Kupası galibi ve eski Madridli, Fransız yıldızı eski takımında görebileceğini ifade etti. Bu transferin kendisi için sürpriz olmayacağını belirten Ronaldo, “Madrid her zaman dünyanın en iyi oyuncularına sahip olduğu için mükemmel seçim olabilir. Bu uzun yıllardır sürdürülen bir felsefe ve kulübün dünyanın en iyi futbolcularını kadroya katma yönündeki arzuları şaşırtıcı değil” dedi.

Ronaldo ne söyledi?

Ronaldo, 11 Ocak'ta Paris'teki NBA etkinliği sırasında Mbappe ile sohbet ederken görülmesine rağmen, Fransız oyuncunun geleceği hakkında sadece spekülasyon yapabileceğini açıkça belirtti. Mbappe’nin vereceği karara dair bir bilgisinin bulunmadığını altını çizen efsane isim, ”Real Madrid'e gidip gitmeyeceğini bilmiyorum ama neredeyse mükemmel İspanyolca konuştuğu doğru” şeklinde konuştu.

RMC Sport'a verdiği demeçten anlaşıldığı kadarıyla Ronaldo yıllardır sonu gelmeyen bir transfer destanının bir an önce çözüme kavuşmasını umuyor. Söylentilerin uzun süredir devam ettiğini dile getiren Ronaldo sözlerini, ”Ne olacağını bilmiyorum ama bu zaten çok uzun süren bir pembe dizi” diyerek noktaladı.

Madrid'in müzakereler için belirlediği bildirilen son tarih geçti ve Mbappe'nin geleceğinin nerede olduğunu gösteren başka bir işaret yok.