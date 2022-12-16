Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'ın başkanı, takımının Cristiano Ronaldo'yu transfer edeceğine dair çıkan haberlere güldü.

NE OLDU? Manchester United'daki sözleşmesinin feshedilmesinin ardından serbest kalan beş Ballon d'Or sahibi, kendisini Suudi Arabistan dedikoduları içerisinde buldu. 37 yaşındaki forvete Orta Doğu'dan çok yüklü bir para teklifi sunulduğu söyleniyor. Ancak Al-Nassr Başkanı Musalli Al Muammer, tüm zamanların en iyi oyuncularından birini almak üzere olduğu yönündeki söylentilere aldırış etmiyor.

NE SÖYLENDİ? Al Muammer, Ali Al-Enezi tarafından çekilen bir videoda, Portekizli yıldız ile anlaşmak üzere olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Ronaldo kim? Onu tanımıyorum."

Başkan, aynı soru sorulduğunda SSC Sports Channel'a ise şunları söyledi: "Ronaldo, Dünya Kupası ile meşgul ve kimseyle pazarlık halinde olduğunu düşünmüyorum."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun 2022 Dünya Kupası'ndaki serüveni, Portekiz'in çeyrek final aşamasında Fas'a yenilmesiyle birlikte sona erdi ve yıldız futbolcu şimdilerde, eski kulübü Real Madrid'in antrenman sahasında idman yapıyor.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Suudi Arabistan'daki takımların güçlü ilgisine rağmen, Ronaldo'nun bir sonraki hamlesi hakkında henüz bir karar verilmedi.