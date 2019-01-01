Ronaldo Juventus'a 6 oyuncunun ismini verdi

Şampiyonlar Ligi'nden bir kez daha elenen Juventus'ta Cristiano Ronaldo, yönetimden 6 oyuncunun transfer edilmesini istedi.

'yı üst üste 8. kez şampiyon olarak kapatan , Şampyonlar Ligi'nde ise yine kupaya uzanamadı.

Corriere dello Sport'un haberine göre; , önümüzdeki sezon için Juventus yönetiminden 6 oyuncunun alınmasını istedi.

Portekizli yıldız, defansta Matthijs de Ligt'ın alınmasını istiyor ancak oyuncunun 'ya transferi daha olası gözüküyor. Ronaldo'nun bu mevkideki diğer adayları ise 'den eski takım arkadaşı Raphael Varane ve Romalı Kostas Monolas.

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Ronaldo'nun orta sahada gömek istediği oyunculardan biri yine eski takım arkadaşı Isco ve 'da forma giyen Tanguy Ndombélé.

Yıldız oyuncunun hücum hattına önerdiği isimlerden biri bu senenin en iyi çıkışlarından birine imza atan vatandaşı Joao Felix ve 'da yavaş yavaş yıldız statüsüne ulaşan Federico Chiesa.