Ronaldo Juventus'a 6 oyuncunun ismini verdi
Serie A'yı üst üste 8. kez şampiyon olarak kapatan Juventus, Şampyonlar Ligi'nde ise yine kupaya uzanamadı.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Cristiano Ronaldo, önümüzdeki sezon için Juventus yönetiminden 6 oyuncunun alınmasını istedi.
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Portekizli yıldız, defansta Matthijs de Ligt'ın alınmasını istiyor ancak oyuncunun Barcelona'ya transferi daha olası gözüküyor. Ronaldo'nun bu mevkideki diğer adayları ise Real Madrid'den eski takım arkadaşı Raphael Varane ve Romalı Kostas Monolas.
Ronaldo'nun orta sahada gömek istediği oyunculardan biri yine eski takım arkadaşı Isco ve Lyon'da forma giyen Tanguy Ndombélé.
Yıldız oyuncunun hücum hattına önerdiği isimlerden biri bu senenin en iyi çıkışlarından birine imza atan vatandaşı Joao Felix ve Fiorentina'da yavaş yavaş yıldız statüsüne ulaşan Federico Chiesa.