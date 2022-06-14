Ronaldo'dan Marcelo'ya duygulandıran veda mesajı: "Futbolun bana verdiği bir kardeşsin"

Mevcut takım arkadaşları da dahil olmak üzere birçok kişi Marcelo'ya iyi dilekte bulundu.

Estadio Santiago Bernabeu'da geçirdiği 16 sezonun ardından Marcelo, Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere birçok Real Madrid oyuncusundan veda mesajları aldı.

İkili, kulüp tarihinin en başarılı yıllarında sol kanatta adeta durdurulamazdı. Manchester United yıldızı Ronaldo, Marcelo'ya duygusal bir not gönderdi.

Ronaldo, "Bir takım arkadaşından daha fazlası, futbolun bana verdiği bir kardeş" dedi.

"Saha içinde ve dışında, soyunma odasını paylaşmaktan zevk aldığım en büyük yıldızlardan biri. Bu yeni macerada her şeyin üstesinden gel, Marcelo!"

Diğer mesajlar

Diğer mesajlar arasında eski takım arkadaşları ve kaptanlar vardı. Marcelo kulüpteki son sezonunda kaptanlık bandını taktı.

Iker Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocukken geldin. Kaç kez "Marceluoooo, geri dön!" diye bağırdım. Böyle bir efsane olduğun için teşekkürler. Kocaman kucaklıyorum ve gelecek için en iyisini diliyorum."

Llegaste siendo un niño. La de veces que te gritaba: “Marceloooooo,bajaaaaa!!!”



Gracias por tanto leyenda. Abrazo fuerte amigo y lo mejor para el futuro 🙌🏼 pic.twitter.com/zvuSfNJwgj — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 13, 2022

Brezilya'daki vatandaşları ve mevcut takım arkadaşları da dahil olmak üzere birkaç iyi dilekte bulundu.

Vincius Junior, "Marcelo! Her şey için teşekkürler! Dünyanın en iyi kulübünde en çok unvana sahip oyuncu olarak efsanesin," dedi.

"Seninle oynamak ve öğrenmek bir zevkti. Sonsuz 12."

Toni Kroos, "Tüm zamanların en iyi sol beki ile oynadığımı söyleyebilirim.

Cristiano gibi yıldızlardan gelen mesajlar Marcelo'nun vedasını daha da duygulandırdı.

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