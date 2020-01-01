Ronaldo: "Cristiano geri döndü!"

Cristiano Ronaldo, oyuna sonradan girip iki gol attığı Spezia maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Testinin negatife dönmesiyle birlikte Pazar günü oynanan Spezia maçında sahalara dönen 'un yıldızı , iki gol attığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız 56. dakikada oyuna dahil olduktan sonra 59 ve 76. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere iki gol atarak 4-1'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.

Haberin devamı aşağıda

Maçın ardından Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Ronaldo, "Durumum stabildi. Semptom göstermiyor ve kendimi iyi hissediyordum. Sonunda bugün sevdiğim şeyi yapmaya geri döndüm: Futbol oynamaya. zorlu bir lig. harika işler yapıyor, ve de çıkıştalar. Çok sıkı çalışmalıyız. Cristiano geri döndü, en önemlisi de bu!" dedi.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden PCR testiye ilgili bir tepki paylaşımında bulunan ve ardından bu paylaşımını silen Ronaldo, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bugün önemli olan şey benim dönmüş olmam ve kazanmamız." diye konuştu.

Ronaldo, Spezia maçında attığı gollerle birlikte 2018'de transfer olduğu Juventus forması altında çıktığı 92. resmi maçında 70 gole ulaştı.