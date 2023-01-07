Portekizli yıldız Suudi yasalarının yasaklarına rağmen kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte yaşamaya devam edecek.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan efsane oyuncu Cristiano Ronaldo, kadın ve erkeğin evli olmadan birlikte yaşaması yönündeki yasağa rağmen bu yasadan etkilenmeyecek.

Kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte yaşamaya devam edecek olan Ronaldo'nun adaptasyon süreci böylece daha kısalacak.

Al-Nassr için çalışan Suudi avukatların Ronaldo'ya, yasalara rağmen yetkili makamların Ronaldo'nun durumunun görmezden gelineceğine dair garanti verdiği belirtilirken, bu durum son dönemde sıklıkla gözlemlendiği kaydedildi.

Ronaldo geldi, Aboubakar gitti

Al-Nassr taraftarları tarafından destansı bir şekilde karşılanan Ronaldo'nun transfer olmadan önce bu durum hakkında garanti istemesi ise dikkat çekti.

Manchester United forması giydiği dönemde Everton taraftarı bir futbolseverin telefonunu parçaladığı için aldığı cezadan ötürü imzayı atmasına rağmen takımıyla ilk maçına çıkamayan Portekizli yıldızın lisansı, Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından çıkartılmıştı.

Manchester United'dan transfer edilen Ronaldo için sözleşmesi feshedilen Kamerunlu oyuncunun isminin United ile anılması ise dikkat çeken bir tesadüf oldu.