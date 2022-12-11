Brezilya'nın Dünya Kupası'nı en son kazandığı 2002 Dünya Kupası'nın yıldızlarından olan efsane golcü Ronaldo, Katalan medyasında yer alan habere göre Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna Pep Guardiola'yı oturtmak istediğini ancak eski takım arkadaşının Manchester City ile yeni sözleşme imzaladığını öne sürdü.

"Brezilya Futbol Federasyonu Guardiola'ya ilgi gösterdi ve Guardiola'nın teknik heyetiyle görüşüldü. Guardiola buna rağmen Manchester City ile olan kontratını uzatmayı tercih etti.

Federasyonun Guardiola ile anlaşmaya varmasını oldukça zor görüyorum çünkü dünyanın en fazla para kazanan teknik direktörü ve onu almak çok zor"