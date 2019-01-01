Ronaldo aktör olmak istiyor

Portekizli futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra yapmak istediği şeyi açıkladı.

'yu ilerleyen yıllarda sinema salonlarında izleyebiliriz.

Futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Ronaldo, kariyeri sona erdikten sonra aktör olmak istiyor.

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Dubai Sports konferansında konuşan Portekizli futbolcu, emeklilik planlarıyla ilgili soruya "Önceki dönemlerde 30-32 yaş emeklilik için standarttı ama artık 40 yaşında hâlâ oynayan futbolcular var. Vücudum saha içerisinde istediğim şeyleri yapamayınca kramponlarımı asma zamanım geldi demektir. 50 yaşımı geçmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi, yeni meydan okumalarla karşılaşıp çözümler üretmeyi istiyorum. Kendime bir meydan okuma olarak koyduğum hedeflerden biri de bir filmde rol almak. Her zaman yeni şeylerin öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum." sözlerini kullandı.

34 yaşındaki Ronaldo kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atarken beş Şampiyonlar Ligi, altı lig ve bir Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Ronaldo ve 'deki başarılı kariyerinin ardından 2018-19 sezonu başında 'un yolunu tuttu ve İtalyan deviyle zaferi yaşadı.