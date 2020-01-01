Ronaldo: 35 yaşında 1000 maça çıkmak kolay değil

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki bininci maçının ardından daha oynayacağı çok maçı olduğunu söyledi.

'nın 25. haftasında deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen 'ta , profesyonel kariyerinin 1000. maçına çıktı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında gol perdesini açan Ronaldo, Sky Sports'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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"Güzel bir başarı. 1000 maç demek, özveri, sıkı çalışma ve yeteneklerin karşılığını almak demek."

"35 yaşında 1000 maça çıkmak kolay değil. Çok mutluyum. Umarım daha binlerce maça çıkarım."

2022 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi olan Ronaldo, "İtalya'nın en iyi kulübündeyim ve en iyi futbolcularla yan yana oynuyorum. Geçen sene kazandıklarımız adına mutluyum ve umarım bu sene de kazanmaya devam ederiz. Bireysel anlamda burada olmaktan memnunum. Juventus'a gol atmaya ve elimden geleni yapmaya geldim" ifadelerini kullandı.