Ronaldo, 2019'u ödülle kapattı

Cristiano Ronaldo, Dubai'de yılın oyuncusu seçilerek 2019 yılını ödülle tamamladı.

İtalya 'da forması giyen , Dubai Globe Futbol Ödülleri'nde yılın oyuncusu seçildi.

34 yaşındaki futbolcu son olarak, 2019 Ballon d'Or ödülünü ve Virgil van Dijk'ın ardında üçüncü sırada tamamlamıştı.

Dubai'deki ödül töreninde konuşan Portekizli yıldız duygularını şu şekilde dile getirdi:

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"Aileme, kız arkadaşıma, buradaki oğluma ve otelde beni bekleyen üç çocuğuma, Juventus ve milli takımdaki arkadaşlarıma, menajerime ve buraya gelerek bana destek olan herkese teşekkür ederim. Arap topluluğuna teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Dubai'ye de teşekkür ediyorum, her yıl buraya severek geliyorum. Son olarak bana oy veren insanlara da teşekkür edeiyorum. Burada olmak ve bu muhteşem ödülü almak benim için büyük bir onur. Umarım gelecek yıl bu ödülü almak için tekrar burada olurum. Mutlu seneler."

Törende aynı zamanda 'in genç yıldızı Joao Felix'e 'en iyi genç yetenek', Miralem Pjanic'e ise 'kariyer ödülü' takdim edildi.

Teknik Direktörü Jürgen Klopp ise 'en iyi teknik direktör' ödülünün sahibi oldu. Klopp, ödül sonrası, "Bu ödülü ekibimle eşit olarak hak ettik. Onlarsız ve takımımın performansı olmadan kazanamazdım. İyi bir yoldayız. Umarım yeni yıl da 2019 kadar güzel geçer" ifadelerini kullandı.