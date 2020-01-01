Ronaldo, 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak

Tarihin en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Ronaldo cebini doldurmayı sürdürüyor.

İtalya ekibi 'un Portekizli futbolcusu , kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ilk futbolcu olacak.

Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo'nun toplam kazancı, bu sezon takımı Juventus'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maaşında kesintiye gitmesine rağmen sezon sonunda 1 milyar dolara ulaşacak.

35 yaşındaki oyuncu, genelde ise golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather'dan sonra 1 milyar dolar kazanca ulaşan 3. sporcu olacak.