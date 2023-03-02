Ronaldinho'nun oğlu Barcelona'ya imzayı attı!

Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, 25 Şubat'ta 18 yaşına girdikten sonra resmen Barcelona'ya imza attı.

NE OLDU? Ocak ayında başarılı bir deneme sürecinden geçen Brezilyalı efsanenin oğlu, perşembe günü Barça için kalemi eline aldı ve şimdi kulübün ünlü La Masia akademisinde yolculuğuna başlayacak. Mendes, gençlik seviyesinde Vasco de Gama ve Boavista-RJ'de oynamadan önce kariyerine Flamengo'da başladı. 2019'da hızlı ayaklarıyla Cruzeiro gözlemcilerini etkiledi ve kulüple altı yıllık bir sözleşme imzaladı. Brezilya, takımıyla üç yıl geçirdikten sonra bu anlaşmayı feshetmeye ve kendisini artık resmen bir U19 oyuncusu olarak tanıtan Barça'da bir deneme yapmaya karar verdi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Mendes, Barça'da iki La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan ve aynı zamanda Ballon d'Or sahibi olan efsanevi babasının izinden gitmeyi umut edecek. Ancak Joan Laporta, kulübün genç oyuncu üzerindeki beklentilerin ağırlığını dikkatli bir şekilde yönetmesi gerektiği konusunda uyardı.

Barça başkanı şubat ayının başlarında Mundo'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuğun üzerindeki baskı çok büyük, çünkü Ronaldinho tarihin en iyilerinden biriydi. Oğlunun üzerinde baskı var, ancak becerilerini geliştirmek hocalarımızın işi."

Ronaldinho, oğlunun Barça'ya gelişinden duyduğu heyecanı dile getirirken, kulüpte daha fazla zaman geçirme sözü verdi ve şunları söyledi: "Barcelona, hayatımın bir parçası. Nereye gidersem gideyim Barça'yı yanımda götürüyorum. Oğlumun buraya gelişiyle, her zamankinden daha fazla orada olacağım."

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SIRADA NE VAR? Barcelona'ya resmen imza atan Mendes, U19 takımının bu hafta sonu Girona Juvenil A ile oynayacağı maçta kadroya girmeye çalışacak.