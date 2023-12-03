Ronaldinho: Mbappe’nin Ballon d’Or'u PSG’de kazanmasını istiyorum

PSG’nin ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho, PSG ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini henüz yenilemeyen Kylian Mbappe’ye tavsiyelerde bulundu. Mbappe’nin dünyanın hangi takımında olursa olsun Ballon d’Or'u kazanabilecek bir yeteneğe sahip olduğunun altını çizen Ronaldinho, yıldız ismin bunu PSG ile başarmasını istediğini söyledi.

“Onun gibi büyük bir oyuncu Ballon d'Or'u herhangi bir takımda kazanma fırsatına sahip olabilir ama PSG'yi sevdiğim için bunu PSG ile yapmasını isterim.

Umarım kazanır. O iyi bir arkadaş ve çok büyük bir oyuncu. Onun oyun tarzını seviyorum.

Ayrıca PSG de harika bir kulüp. Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak her zaman çok zor ancak PSG’nin harika bir teknik direktörü ve muhteşem bir kadrosu var. Bu nedenle onlar için her şey mümkün”