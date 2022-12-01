R. Lukaku
Romelu Lukaku, Hırvatistan maçının ardından Thierry Henry'ye sarılıp ağladı
İdil Erin Tetik
20:32 GMT+3 1.12.2022
- Belçika, Hırvatistan ile golsüz berabere kaldı
- Romelu Lukaku ve arkadaşları, Katar'a veda etti Maçın ardından
- Lukaku, Henry'ye sarılıp ağladı
NE OLDU? 2022 Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde Belçika ile Hırvatistan golsüz berabere kaldı. Fas'ın Kanada'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya düşen Belçika, Dünya Kupası'na veda etti. Romelu Lukaku karşılaşmada birçok gol pozisyonu yakaladı ancak 1.67 gol beklentisine rağmen ağları bir türlü havalandıramadı. Belçikalı oyuncu maçın ardından Belçika milli takımında yardımcı antrenör olan Thierry Henry'ye sarılıp ağladı.
HAYAL KIRIKLIĞI 💔 pic.twitter.com/VCH9iKMLPJ— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 1, 2022
SIRADA NE VAR? F Grubu'ndan çıkan Hırvatistan ile Fas son 16 turunda mücadele edecekler. Romelu Lukaku ise tatilinin ardından Inter'e dönüp 4 Ocak'ta oynayacakları Napoli maçına hazırlanacak.
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