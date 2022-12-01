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R. Lukaku

Romelu Lukaku, Hırvatistan maçının ardından Thierry Henry'ye sarılıp ağladı

İdil Erin Tetik
20:32 GMT+3 1.12.2022
Romelu Lukaku Belgium 2022
Luka Modric ve arkadaşları, 2022 Dünya Kupası'nda yola devam ederken maçta bir türlü gol bulamayan Romelu Lukaku ağladı.

  • Belçika, Hırvatistan ile golsüz berabere kaldı
  • Romelu Lukaku ve arkadaşları, Katar'a veda etti Maçın ardından
  • Lukaku, Henry'ye sarılıp ağladı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde Belçika ile Hırvatistan golsüz berabere kaldı. Fas'ın Kanada'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya düşen Belçika, Dünya Kupası'na veda etti. Romelu Lukaku karşılaşmada birçok gol pozisyonu yakaladı ancak 1.67 gol beklentisine rağmen ağları bir türlü havalandıramadı. Belçikalı oyuncu maçın ardından Belçika milli takımında yardımcı antrenör olan Thierry Henry'ye sarılıp ağladı.

SIRADA NE VAR? F Grubu'ndan çıkan Hırvatistan ile Fas son 16 turunda mücadele edecekler. Romelu Lukaku ise tatilinin ardından Inter'e dönüp 4 Ocak'ta oynayacakları Napoli maçına hazırlanacak.

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