Romario: "Leo'yu tercih ederdim"

Eski Barcelona efsanesi Romario, Messi ile Ronaldo'yu kıyasladı ve Arjantinliyi teknik anlamda daha önde gördüğünü belirtti.

ve , futbol tarihine damga vuran kariyerleri boyunca sayısız kupa, 10 Ballon d'Or ve pek çok rekorun altına imza attılar.

Kariyerlerinin başından bu yana karşılaştırılan ikili sayısız tartışmanın özneleri oldu.

Bu tartışmaya katılanlardan biri de eski efsane ve oyuncusu Romario oldu.

Fox Sports Brezilya'ya konuşan Romario, iki oyuncuya da övgüler yağdırdı:

"Messi harika bir oyuncu ve O'na hayranım. Yine de söylemek gerekir ki Ronaldo da tarihin en iyi beş oyuncusundan biri."

Sözlerine kendi tercihinin Messi olduğunu itiraf ederek devam eden efsane golcü, "Biriyle oynamayı seçmem gerekse bu Messi olurdu. Leo teknik anlamda Ronaldo'nun önünde, ben de onu seçerdim" ifadelerini kullandı.

Messi'yi tercih ettiğini söylese de Ronaldo'dan övgü ile bahseden Brezilyalı, "Ronaldo'yu da arka planda unutmamak lazım. En iyi olmak için çalışıyor. Bu çalışmanın sonuçlarını izliyoruz" dedi ve sözlerini bitirdi.

Hem Ronaldo hem de Messi milli aradan sakatlıklar ile takımlarına dönecek.