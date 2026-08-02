Transfer piyasası uzmanı İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Barcelona ve Atletico Madrid arasında forvet Julian Alvarez'in transferine ilişkin görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceğini teyit etti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Romano konuşmasını Gerard Pique'nin kurduğu turnuva olan Kings League Dünya Kupası'nın Milano'daki yarı final aşamasında katıldığı sırada yaptı. İtalyan gazeteci, eski Barcelona yıldızına duyduğu büyük hayranlığı şu sözlerle dile getirdi: "Her zaman onun en büyük hayranlarından biri oldum."

Bu yaz kendisini en çok şaşırtan transfer hakkında ise Romano, Cucurella'nın Real Madrid'e transferi olduğu yanıtını verdi.

Bu yaz şu ana kadar gerçekleşen en iyi transferin hangisi olduğu sorulduğunda Romano, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye transferini seçti ve bunun nedenlerini şöyle açıkladı: "Çünkü üst düzey bir oyuncu ve kendisi için ideal bir takıma geldi."

Kariyeri boyunca elde ettiği en önemli haber hakkında Romano şunları söyledi: "Tuchel'in Bayern Münih'e gelişi, çünkü kimse bunu beklemiyordu. Ayrıca Cucurella'nın bu yaz Real Madrid'e transferi de inanılmaz bir şeydi."

İtalyan gazeteciye, bir kulübün başkanı olsaydı transfer etmek için hangi yıldızı seçeceği sorulduğunda önce şu soruyu sordu: "Futbolda mı yoksa Kings League'de mi? Kings League'de Gerard Pique ile sözleşme imzalamayı çok isterdim, her zaman Gerard'ın büyük bir hayranı oldum ve onu savunma hattımda görmek isterdim."

Profesyonel futbol düzeyinde ise Romano genç bir oyuncu seçti ve şöyle dedi: "Lamine Yamal, kendine özgü bir oyuncu."

Barcelona'nın yeni bir forvetle anlaşma ihtimaline ilişkin Romano şunları söyledi: "Evet, sonunda bir forvetle anlaşacaklarını düşünüyorum. Şu anda Julian Alvarez ile ne olacağını görmek için bekliyorlar, ancak niyet bir forvet katmaya yönelik."

Alvarez'in bu mevki için tercih edilen seçenek olup olmadığı sorulduğunda Romano şöyle açıkladı: "Onunla anlaşmaya çalışacaklar, bu kesin. Transferin sonuçlanıp sonuçlanmaması ise Barcelona'dan çok Atletico Madrid'e bağlı, ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler devam edecek."

Bir günde WhatsApp uygulaması üzerinden kaç mesaj aldığı sorulduğunda Romano şunları belirtti: "Bilmiyorum, çok büyük bir sayı. 80 ila 90 arasında açık sohbetim var, yani her zaman bir şeyler oluyor."