Roma'dan açıklama: Cengiz Ünder 5 hafta yok

Milli Takım kampında sakatlanan Cengiz Ünder’in yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

forması giyen Cengiz Ünder, A Milli Takım antrenmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşamış ve Andorra ile Moldova maçlarının kadrosundan çıkarılmıştı.

İtalya’da yapılan sağlık kontrolünün ardından Cengiz’in beş hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Yıldız oyuncunun Ekim ayının ortalarında takımla birlikte idmanlara başlaması bekleniyor.

Bu sezon 'nın ilk haftasında Roma'nın ile 3-3 berabere kaldığı maçta 90 dakika süre alan Cengiz Ünder, bir gol kaydetmişti.

Ligin ikinci haftasındaki derbisinde de sahaya ilk 11'de çıkan Cengiz 67 dakika sahada kaldı.