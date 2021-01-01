Roma'da Fonseca Dzeko'dan özür bekliyor

Roma Teknik Direktörü Paolo Fonseca, kendisine hakaret eden golcü oyuncu Edin Dzeko'dan özür bekliyor. Dzeko ise geri adım atmıyor.

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Roma'da Edin Dzeko bilmecesi devam ediyor.

Kupada oynanan Spezia maçından sonra soyunma odasında teknik direktör Paulo Fonseca 'ya hakaret eden ve kadro dışı kalan yıldız oyuncunun kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Takım kaptanı Pellegrini'nin Dzeko'nun takıma dönmesi yönündeki talebini geri çeviren Portekizli teknik adam, Dzeko'ya takım kaptanı aracılığıyla gönderdiği mesajda özür beklediğini ifade etti.

Transfer dönemi boyunca kendisine gelecek tekliflere göre hareket etmeyi planlayan yıldız futbolcunun ise şu an için geri adım atmadığı ve kadro dışı kalmayı umursamadığı öğrenildi.