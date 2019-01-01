Roma'da Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildi

Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildiği açıklandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-1 yenilip elenen Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco'yla yollar ayrıldı.

İtalyan ekibi, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Di Francesco'nun görevine son verildiğini duyurdu.

Di Francesco'ya geçmişteki başarıları için teşekkür edilirken kariyerinde başarılar dilendi.

Roma'da Di Francesco'nun yerine sezon sonuna kadar Claudio Ranieri veya Christian Panucci'nin gelmesi bekleniyor.