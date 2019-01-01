Roma'da bir devir değişti, Monchi ile yollar ayrıldı

Roma, sportif direktör Monchi ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevinden alınmasının ardından beklenen bir ayrılık daha resmiyet kazandı.

Serie A devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada sportif direktör Monchi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Monchi, yaptığı açıklamada "Başkan Palotta'ya, yönetime ve tüm çalışma arkadaşlarıma, oyunculara ve taraftarlara her şey için teşekkür ederim. Roma için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibi, Monchi'nin ardından sportif direktörlük görevine Frederic Massara'nın getirildiğini duyurdu.

Sky Italia'nın haberine göre; Monchi, sezon sonundan itibaren geçerli olacak şekilde Arsenal ile anlaşma sağladı.