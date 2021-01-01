Roma, Zeki Çelik'e talip oldu
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Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'e İtalya'dan talip var.
Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Roma, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için Lille ile görüşmelere başladı.
23 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lille, bu sezon toplamda 15 kez forma şansı bulan Zeki Çelik için 15 milyon euro talep ediyor.
Zeki Çelik bu sezon Fransız ekibinde toplamda 2 gol, 1 asist şansı buldu.