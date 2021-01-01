Transfer

Roma, Zeki Çelik'e talip oldu

Goal
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Zeki Celik Lille
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Roma, milli futbolcu Zeki Çelik için Lille ile görüşmelere başladı. Fransız ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro istiyor.

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'e İtalya'dan talip var.

Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Roma, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak için Lille ile görüşmelere başladı.

23 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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    Lille, bu sezon toplamda 15 kez forma şansı bulan Zeki Çelik için 15 milyon euro talep ediyor.

    Zeki Çelik bu sezon Fransız ekibinde toplamda 2 gol, 1 asist şansı buldu.

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