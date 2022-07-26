Eşcinsel olduğunu açıklayan Amerikalı futbolcu Collin Martin, Katar'daki Dünya Kupası'nda oynamak istiyor

27 yaşındaki oyuncu; MLS'te hem DC United hem de Minnesota United için oynadı.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, birçok tartışmaya yol açtı.

Ancak bu yıl, özellikle ülkenin eşcinsellik ve LGBTQ+ bireylerin hakları konusundaki duruşu nedeniyle tartışmalar daha da yoğunlaştı.

Eski MLS oyuncusu eşcinsel Collin Martin de bu konu hakkında konuştu.

27 yaşındaki oyuncu; MLS'te hem DC United hem de Minnesota United için oynadı ve şimdi USL Şampiyonası'nda San Diego Loyal ile boy gösteriyor.

Martin, 2018'de eşcinsel olduğunu açıkladığı zaman cesaretinden dolayı alkışlandı ve eski MLS oyuncusu şimdi her şeye rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ni Katar'da temsil etmeyi umuyor.

Ne söylendi?

Martin, US Sun'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı.

"Çağrılırsam kesinlikle Dünya Kupası'na giderdim" dedi. "Açıkçası, bu aşırı bir varsayım ama bu bir onur olurdu.

"Eşcinsel topluluğu belirli bir şekilde onurlandırmayı deneyeceğimi düşünüyorum. Bunu saygıyla yapardım.

"Eşcinsel bir oyuncunun Dünya Kupası'na katılacağının bilinmesini, bununla ilgili bir sorun olmadığını ve saygı görmem gerektiğinin bilinmesini isterim.

"Sorun sadece eşcinseller değil. Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinden kaynaklanan tonlarca farklı sorun olduğunu düşünüyorum.

"Birden çok düzeyde insan hakları sorunları var. Kadın hakları ve ülkenin kadınları nasıl gördüğü ve kabul ettiği gibi soru işaretleri de var.

"Açıkçası benim durumumda, 'Dünya Kupası'nda olsaydım bu ülkede oynamama izin verilir miydi? Kabul edilir miydim? Ne tür bir istismara maruz kalırdım' gibi bazı endişeler ve haklı güvenlik endişeleri var.

"Bence kesinlikle yapılması gereken bir iş var ve kesinlikle orada bazı endişeler var, ancak insanlar stadyumlara gidemiyorsa ve sevdikleriyle birlikte gidemeyeceklerini hissediyorlarsa, bu bir sorun.

"Odak; ülkelerini desteklemek, eğlenmek, iyi vakit geçirmek ve futboldan zevk almalarına izin vermek olmalıdır.

"Spor, herkesin zevk alması gereken bir şey."

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