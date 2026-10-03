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Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Roma'ya Real Madrid maçı öncesi büyük darbe

G. Gasperini
B. Cristante
Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
İtalya
İspanya

Gasperini zorda

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacağı beklenen karşılaşmaya günler kala ağır bir darbe aldı. Orta sahasının en önemli isimlerinden birinin gelecek maçta forma giyemeyeceği kesinleşirken, oyuncunun Avrupa mücadelesine yetişip yetişemeyeceğine dair şüpheler de giderek arttı.

Bryan Cristante, dizindeki bir sakatlık nedeniyle Roma'nın deplasmanda Como'ya karşı oynayacağı gelecek maçta forma giyemeyecek. Önümüzdeki günlerde durumunda ani bir iyileşme olmazsa, Real Madrid karşısında sahaya çıkma ihtimali de oldukça düşük görünüyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin "La Gazzetta dello Sport" gazetesine dayandırdığı habere göre, Roma'nın kaptanı sağ dizinde bir iltihaplanma yaşıyor. Oyuncu daha önce de son milli ara döneminde bel bölgesinde ağrılardan şikâyetçi olmuştu.

Cristante'nin yokluğu, teknik direktör Gian Piero Gasperini için etkili bir darbe anlamına geliyor. Zira oyuncu, sezon başından bu yana savunma görevlerini yerine getirme, oyun kurma ve duran toplara katkı sağlama becerisi sayesinde orta sahada vazgeçilmez bir unsur olarak kendini kanıtlamayı başardı.

Hollandalı Marten de Roon, Cristante'nin yerini doldurmak için en güçlü aday gibi görünüyor ve Roma formasıyla ilk kez ilk 11'de forma giyme şansını yakalayabilir. Orta sahada Manu Koné'nin yanında oynaması bekleniyor.



Ancak Gasperini, Niccolò Pisilli'yi sahaya sürmek şeklindeki bir başka seçeneği de değerlendiriyor. Teknik direktör, nihai kararını önümüzdeki iki maçta takımın ihtiyaçlarına göre verecek.

Cristante'nin yokluğu Roma için gerçek bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle de takım, Real Madrid'e karşı üst düzey bir karşılaşmaya hazırlanırken; Gasperini'nin bu maçta İspanyol ekibinin hücum ve teknik gücüne karşı koyabilmek için tüm temel oyuncularına ihtiyacı var.

Şu anda Roma, Avrupa randevusundan önce Cristante'yi yeniden kadrosuna katma umuduyla oyuncunun durumundaki gelişmeleri bekliyor. Ancak kesin olan şu ki, yokluğunun devam etmesi halinde takım, sezon başından bu yana varlığı ve etkisiyle Gasperini'nin en önemli silahlarından biri haline gelen bir oyuncudan mahrum kalacak.


#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
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