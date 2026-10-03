Roma'ya Real Madrid maçı öncesi büyük darbe

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacağı beklenen karşılaşmaya günler kala ağır bir darbe aldı. Orta sahasının en önemli isimlerinden birinin gelecek maçta forma giyemeyeceği kesinleşirken, oyuncunun Avrupa mücadelesine yetişip yetişemeyeceğine dair şüpheler de giderek arttı.

Bryan Cristante, dizindeki bir sakatlık nedeniyle Roma'nın deplasmanda Como'ya karşı oynayacağı gelecek maçta forma giyemeyecek. Önümüzdeki günlerde durumunda ani bir iyileşme olmazsa, Real Madrid karşısında sahaya çıkma ihtimali de oldukça düşük görünüyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin "La Gazzetta dello Sport" gazetesine dayandırdığı habere göre, Roma'nın kaptanı sağ dizinde bir iltihaplanma yaşıyor. Oyuncu daha önce de son milli ara döneminde bel bölgesinde ağrılardan şikâyetçi olmuştu.

Cristante'nin yokluğu, teknik direktör Gian Piero Gasperini için etkili bir darbe anlamına geliyor. Zira oyuncu, sezon başından bu yana savunma görevlerini yerine getirme, oyun kurma ve duran toplara katkı sağlama becerisi sayesinde orta sahada vazgeçilmez bir unsur olarak kendini kanıtlamayı başardı.

Hollandalı Marten de Roon, Cristante'nin yerini doldurmak için en güçlü aday gibi görünüyor ve Roma formasıyla ilk kez ilk 11'de forma giyme şansını yakalayabilir. Orta sahada Manu Koné'nin yanında oynaması bekleniyor.









Ancak Gasperini, Niccolò Pisilli'yi sahaya sürmek şeklindeki bir başka seçeneği de değerlendiriyor. Teknik direktör, nihai kararını önümüzdeki iki maçta takımın ihtiyaçlarına göre verecek.

Cristante'nin yokluğu Roma için gerçek bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Özellikle de takım, Real Madrid'e karşı üst düzey bir karşılaşmaya hazırlanırken; Gasperini'nin bu maçta İspanyol ekibinin hücum ve teknik gücüne karşı koyabilmek için tüm temel oyuncularına ihtiyacı var.

Şu anda Roma, Avrupa randevusundan önce Cristante'yi yeniden kadrosuna katma umuduyla oyuncunun durumundaki gelişmeleri bekliyor. Ancak kesin olan şu ki, yokluğunun devam etmesi halinde takım, sezon başından bu yana varlığı ve etkisiyle Gasperini'nin en önemli silahlarından biri haline gelen bir oyuncudan mahrum kalacak.







