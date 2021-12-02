Roma teknik direktörü Jose Mourinho tünelde hakemle tartıştı

Bologna karşısında bu sezon ligdeki altıncı yenilgisini alan Roma, ilk dört yarışında şimdiden Atalanta'nın altı puan gerisine düştü.

Ne yaşandı?

Corriere dello Sport'un haberine göre; Tammy Abraham, Nicolo Zaniolo ve Rick Karsdorp'a gösterilen sarı kartlar Mourinho'yu çileden çıkardı. Mourinho, soyunma odasına giden tünelde maçın hakemi Luca Pairetto ile tartıştı.

Cezalı duruma düşen Abraham ve Karsdrop, hafta sonu kritik Inter mücadelesinde forma giyemeyecek.

Mourinho ne söyledi?

Basın toplantısında konuşan Mourinho, kendini yere attığı gerekçesiyle sarı kart gören Zaniolo hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı, Zaniolo'nun hakemler tarafından hiç korunmadığını ve Serie A'dan başka bir ligde oynamayı düşünmesi gerektiğini söyledi.

"Cumartesi günü için yeni bir kadro icat etmek zorundayım. Neyse ki Gianluca Mancini'yi oyundan aldım, yoksa o da kart görebilirdi."

"Tek bir gözlemimi aktaracağım. Büyük ihtimalle benim zararıma olacak bir fikir belirteceğim. Nicolo Zaniolo'nun yerinde olsaydım, Serie A'da oynamanın bana zarar verdiğini düşünmeye başlardım."

Bu ilk değil

Mourinho bu sezon daha önce de hakemlerle problem yaşamıştı. Napoli maçında hakem Davide Massa ile yaşadığı polemiğin ardından tribüne gönderilen Mourinho, maç sonu açıklamalarında birçok kez hakemleri hedef aldı.

Serie A'da 25 puanla beşinci sırada yer alan Roma, lider Napoli'nin 11 puan gerisinde yer alıyor. Hafta sonu son şampiyon Inter'i konuk edecek olan Roma'yı, artan eksiklerin de etkisiyle bir kat daha zorlu bir sınav bekliyor.