Roma, sezon sonuna kadar Claudio Ranieri ile anlaştı

Eusebio Di Francesco ile yollarını ayıran Roma, geçici menajer olarak Claudio Ranieri ile anlaştı.

Roma yeni teknik direktörünü buldu.

Eusebio Di Francesco ile yollarını ayırcan Roma, sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğunu Claudio Ranieri'ye emanet etti.

Kariyerinde daha de Roma'yı çalıştıran Ranieri, geçtiğimiz günlerde Fulham ile olan sözleşmesini feshetmişti.

Açıklamalarda bulunan Claudio Ranieri, "Evime döndüğüm için mutluyum." dedi.

Basın toplantısında konuşan Francesco Totti ise, "Claudio Romalı, Roma taraftarı ama bunlardan daha önemlisi dünyanın en tecrübeli teknik direktörlerinden biri. İhtiyacımız olan bizi ilk 4'e sokacak ve yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde olmamızı sağlayacak güvenilir ellerdi." açıklamalarında bulundu.

Roma an itibari ile Serie A'da Inter'in 3 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.