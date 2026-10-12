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Şampiyonlar Ligi
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
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Roma-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçına bakış: Bilmeniz gereken her şey

Roma - Real Madrid
Roma
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
J. Mourinho

Uzun bir millî aranın ardından Şampiyonlar Ligi geri dönerken Roma-Real Madrid maçına kapsamlı bir ön bakış. Taktikleri, takımlardan son haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Stadio Olimpico, Rome

Roma-Real Madrid maçı 14 Ekim 2026'da EST ile 15.00, GMT ile 20.00'de başlayacak.

Roma, eski bir dostunu Olimpico'da ağırlıyor

Altı yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönen Roma, ilk iç saha maçında, takımı 2022'de UEFA Konferans Ligi zaferine taşıyan eski teknik direktörü Jose Mourinho ile karşılaşacak.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Roma maçları bitirmekte zorlanıyor

Roma, son haftalarda tüm kulvarlarda oynadığı dört maçın üçünde berabere kaldı. Bu sonuçlar arasında Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maç gününde Fenerbahçe ile alınan 1-1'lik beraberlik de var.

Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Real Madrid hâlâ tam ritmini bulamadı

Madrid zorlandı ancak LaLiga'da Villarreal'i, yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin 60. dakikadan kısa süre sonra attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Vini Jr'ın kırmızı kart görmesinin ardından son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Jose Mourinho'nun takımı için bu iyi bir sonuç. Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Inter'i Bernabeu'da 2-1 yendi.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALGetty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlıklar

  • Roma, Avrupa kupalarındaki son üç iç saha maçının her birinde en az iki gol attı.
  • Roma, Mile Svilar ve Bryan Cristante'den yararlanamayacak. Real Madrid'de ise Brezilyalı ikili Éder Militão ve Rodrygo hâlâ forma giyemiyor.
  • Madrid, tüm kulvarlardaki son sekiz galibiyetinin yalnızca ikisinde gol yemedi.

Takım haberleri ve kadrolar

Roma vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Diziliş
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. SvilarM. SvilarG. ManciniG. ManciniM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'Dickateam-logoWesleyM. de RoonM. de RoonD. RenschD. RenschM. SouleM. SouleP. DybalaP. DybalaM. KoneM. KoneD. MalenD. MalenT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenD. DumfriesD. DumfriesJ. BellinghamJ. BellinghamT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. DiazB. DiazF. ValverdeF. ValverdeY. DiomandeY. DiomandeK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Roma

İlk 11

Real Madrid

Teknik direktör

  • G. Gasperini
  • J. Mourinho

Gasperini'nin öngörülen ilk 11'inde kalede Mile Svilar, dörtlü savunmada ise Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka ve Wesley yer alıyor. Marten de Roon ile Manu Kone'nin orta sahanın merkezinde görev yapması, Matias Soule, Paulo Dybala ve Devyne Rensch'in onların önünde, Donyell Malen'in ise hücum hattının en ilerisinde oynaması bekleniyor. Roma için şu anda listelenen herhangi bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Ancak Como maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Malen'in oynayıp oynayamayacağı takip edilecek. Durum değişirse maç saatine yakın güncellemeler eklenecek.

Mourinho'nun kalede Thibaut Courtois'ya, dörtlü savunmada ise Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen ve Denzel Dumfries'e görev vermesi bekleniyor. Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold'ın Yan Diomande ile birlikte orta sahanın merkezinde, Brahim Diaz ve Federico Valverde'nin ise hücumda Kylian Mbappe'yi destekleyecek şekilde oynaması öngörülüyor. Konuk takım için şu anda belirtilen herhangi bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Ancak Vinicius Junior'ın Villarreal maçında gördüğü kırmızı kart, bu karşılaşmada oynayıp oynayamayacağını etkileyebilir.

Form durumu

ROM

ROM - Form

ATA
K2-1
FB
B1-1
TOR
K0-2
INT
B2-2
COM
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RMA

RMA - Form

INT
K2-1
RAY
K4-1
ELC
K2-3
ATM
K2-1
VIL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Roma, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Bu maçlarda beş gol yiyip sekiz gol attı. Son olarak Serie A'da Como deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı; 10 kişi kaldıktan sonra bu sonucu almak için büyük direnç gösterdi. Öncesinde Inter ile 2-2 berabere kaldı ve Torino'yu 2-0 yendi. Bu seride Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde alınan 1-1'lik beraberlik ve Serie A'da Atalanta karşısındaki 2-1'lik galibiyet de bulunuyor.

Real Madrid, son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve diğerini de kazandı. Son olarak Villarreal'i 1-0 yendi. Bu serinin önceki maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1, LaLiga'da Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Tek yenilgisini LaLiga'da Atletico Madrid karşısında 2-1'lik skorla aldı. Madrid, bu beş maçta 10 gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

RomaÇizimReal Madrid
1
0
4
Club Friendlies
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
2Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Real Madrid, iki takım arasındaki maçlarda tarihsel olarak üstünlük kurdu. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Madrid dört kez kazanırken Roma hiç galip gelemedi. Tek beraberlik, Ağustos 2019'da oynanan ve 2-2 biten hazırlık maçında alındı. Dört resmî karşılaşmanın tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynandı; Madrid bu maçları 0-2, 3-0, 2-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Bu veri setinde Roma, Real Madrid'i henüz bir resmî maçta yenemedi. Stadio Olimpico da yakın dönemde bu rakibe karşı Roma'ya üstünlük sağlamadı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

Şampiyonlar Ligi'nde Roma şu anda 17., Real Madrid ise 13. sırada. Her iki takımın da lig aşamasını rahat geçebilmek için puana ihtiyaç duyduğu bir konumdalar.

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