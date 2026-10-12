Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma-Real Madrid maçı 14 Ekim 2026'da EST ile 15.00, GMT ile 20.00'de başlayacak.

Roma, eski bir dostunu Olimpico'da ağırlıyor

Altı yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönen Roma, ilk iç saha maçında, takımı 2022'de UEFA Konferans Ligi zaferine taşıyan eski teknik direktörü Jose Mourinho ile karşılaşacak.

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Roma maçları bitirmekte zorlanıyor

Roma, son haftalarda tüm kulvarlarda oynadığı dört maçın üçünde berabere kaldı. Bu sonuçlar arasında Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maç gününde Fenerbahçe ile alınan 1-1'lik beraberlik de var.

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Real Madrid hâlâ tam ritmini bulamadı

Madrid zorlandı ancak LaLiga'da Villarreal'i, yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin 60. dakikadan kısa süre sonra attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Vini Jr'ın kırmızı kart görmesinin ardından son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Jose Mourinho'nun takımı için bu iyi bir sonuç. Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Inter'i Bernabeu'da 2-1 yendi.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlıklar

Roma, Avrupa kupalarındaki son üç iç saha maçının her birinde en az iki gol attı.

Roma, Mile Svilar ve Bryan Cristante'den yararlanamayacak. Real Madrid'de ise Brezilyalı ikili Éder Militão ve Rodrygo hâlâ forma giyemiyor.

Madrid, tüm kulvarlardaki son sekiz galibiyetinin yalnızca ikisinde gol yemedi.

Takım haberleri ve kadrolar

Gasperini'nin öngörülen ilk 11'inde kalede Mile Svilar, dörtlü savunmada ise Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N'Dicka ve Wesley yer alıyor. Marten de Roon ile Manu Kone'nin orta sahanın merkezinde görev yapması, Matias Soule, Paulo Dybala ve Devyne Rensch'in onların önünde, Donyell Malen'in ise hücum hattının en ilerisinde oynaması bekleniyor. Roma için şu anda listelenen herhangi bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Ancak Como maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Malen'in oynayıp oynayamayacağı takip edilecek. Durum değişirse maç saatine yakın güncellemeler eklenecek.

Mourinho'nun kalede Thibaut Courtois'ya, dörtlü savunmada ise Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen ve Denzel Dumfries'e görev vermesi bekleniyor. Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold'ın Yan Diomande ile birlikte orta sahanın merkezinde, Brahim Diaz ve Federico Valverde'nin ise hücumda Kylian Mbappe'yi destekleyecek şekilde oynaması öngörülüyor. Konuk takım için şu anda belirtilen herhangi bir sakatlık veya ceza bulunmuyor. Ancak Vinicius Junior'ın Villarreal maçında gördüğü kırmızı kart, bu karşılaşmada oynayıp oynayamayacağını etkileyebilir.

Form durumu

Roma, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Bu maçlarda beş gol yiyip sekiz gol attı. Son olarak Serie A'da Como deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı; 10 kişi kaldıktan sonra bu sonucu almak için büyük direnç gösterdi. Öncesinde Inter ile 2-2 berabere kaldı ve Torino'yu 2-0 yendi. Bu seride Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde alınan 1-1'lik beraberlik ve Serie A'da Atalanta karşısındaki 2-1'lik galibiyet de bulunuyor.

Real Madrid, son beş maçının üçünü kazandı, birini kaybetti ve diğerini de kazandı. Son olarak Villarreal'i 1-0 yendi. Bu serinin önceki maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1, LaLiga'da Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti. Tek yenilgisini LaLiga'da Atletico Madrid karşısında 2-1'lik skorla aldı. Madrid, bu beş maçta 10 gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet

Real Madrid, iki takım arasındaki maçlarda tarihsel olarak üstünlük kurdu. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Madrid dört kez kazanırken Roma hiç galip gelemedi. Tek beraberlik, Ağustos 2019'da oynanan ve 2-2 biten hazırlık maçında alındı. Dört resmî karşılaşmanın tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynandı; Madrid bu maçları 0-2, 3-0, 2-0 ve 2-0'lık skorlarla kazandı. Bu veri setinde Roma, Real Madrid'i henüz bir resmî maçta yenemedi. Stadio Olimpico da yakın dönemde bu rakibe karşı Roma'ya üstünlük sağlamadı.

Puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde Roma şu anda 17., Real Madrid ise 13. sırada. Her iki takımın da lig aşamasını rahat geçebilmek için puana ihtiyaç duyduğu bir konumdalar.