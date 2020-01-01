Roma, Pedro'yu renklerine bağladı

İtalyan ekibi, Chelsea ile sözleşmesi sona eren deneyimli hücum oyuncusunun transferini resmen duyurdu.

ekiplerinden , ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Pedro'yu kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Pedro, "Roma'da olduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki sezonlarda hedeflerimize ulaşmak için elimden gelen katkıyı yapmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

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İspanyol oyuncu geçen sezon Chelsea forması altında 12'si ilk 11'de olmak üzere 23 resmi maçta görev almış ve 2 gol atıp 3 de asist yapmıştı.