Gianluca Mancini, takımın bu sezon kupaya katılmadan önce Avrupa Konferans Ligi'ni "şaka kupası" olarak gördüklerini itiraf etti.

Avrupa turnuvalarına katılma hakkı kazanamayacak olan kulüpleri karşı karşıya getiren rekabet, kıtanın beş büyük liginin ekipleri tarafından şüpheyle karşılanıyordu.

Ancak Roma, çarşamba günü oynayacakları Feyenoord maçına kadar finale giden yolda oldukça zorlu dönemler geçirdi.

Ve Mancini, turnuvadaki başarılarından dolayı çok fazla takdir gördüklerini söylüyor.

Mancini, Avrupa Konferans Ligi için ne dedi?

Mancini gazetecilere verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, sezonun başından beri bunun kolay olacağını düşündük.

“Hedefimiz elbette finale ulaşmaktı ve bu anlamda çok çalıştık.

"Grup aşamasının kolay olacağını düşündük, bunun 'şaka kupası' olduğunu düşündük.

“Ancak, Bodo/Glimt’e karşı aldığımız ağır yenilgiden sonra finale ulaşmak için bunun ne kadar zor olabileceğini kavradık.

“Benzersiz bir şey başarmak için son bir maçımız kaldı.

"Kariyerimin en önemli maçı kesinlikle bu final olacak. İtalya Kupası finalinde oynadım, ama Avrupa'da durum farklı.

“Bulunduğumuz yere ulaşmak bizim için çok daha zorluydu” dedi.

Abraham’ın bir isteği var

Roma'nın forveti Tammy Abraham şaka yollu bir şekilde savunma oyuncularından Feyenoord'un hücum oyuncusu Cyriel Dessers'ın çarşamba günü gol atmasına izin vermemelerini ve böylece Dessers'ı geçerek maçın en skorer ismi olmasını istedi.

Abraham, şimdiye kadar dokuz kez ağları havalandırdı ve harika bir performans ortaya koydu.

Mancini, Abraham’ın bu isteği hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Sadece bana değil, tüm takıma sordu.

“Abraham bence çok iyi bir forvet ve umarım, çarşamba günü 23.30'da Abraham turnuvanın gol kralı olabilir.”

Jose Mourinho'nun kadrosu, Bodo/Glimt'e 6-1 yenilmesine rağmen grup aşamasını geçti.

Eleme turlarında Vitesse, Bodo/Glimt ve Leicester City'i mağlup ederek başarılı bir dönem geçirdiler.

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