Kulüp, salı günü yaptığı açıklamada, Paris Saint-Germain Kadın Takımı Teknik Direktörü Didier Olle-Nicolle'un takım üyelerine yönelik "uygunsuz eylemler" nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana görevde olan Olle-Nicolle, "Paris Saint-Germain'in sportif ve insani değerleriyle bağdaşmayan" eylemlerle suçlanıyor.

Olle-Nicolle, Fransız ekibi tarafından bir iç soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevinin başın olamayacak.

Ülkede ve takımda şok etkisi yaratan bu olayın ardından, kulüpten yapılan açıklamada PSG’nin değerleriyle bağdaşmayan bu söylentilerin araştırıldığı belirtildi.

Olayları tam anlamıyla aydınlatmayı amaçlayan Fransız takımı, süreç tamamlanana kadar Didier Olle-Nicolle’yi izne çıkardı.

PSG, Olle-Nicolle'ün uzaklaştırılması hakkında ne dedi?

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Paris Saint-Germain, kadın takımının üyelerinin maruz kaldığı iddia edilen uygunsuz eylemler ve yorumlar hakkında bugün bilgilendirildi.

"Bu olaylar ve açıklamalar doğrulanırsa, Paris Saint-Germain'in sportif ve insani değerleriyle bağdaşmaz.

"Paris Saint-Germain durumu çok ciddiye alıyor ve bildirilen olayları ve yorumları tam olarak aydınlatmayı amaçlıyor.

“Bu bağlamda ve ilgili tüm tarafların çıkarlarını korumak için, kadın takımının antrenörü Paris Saint-Germain ile karşılıklı anlaşma ile bugün askıya alındı.”

Şu anda, olayla ilgili net bir bilgi verilmezken önümüzdeki süreçte her şeyin net bir şekilde açıklanması bekleniyor.

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