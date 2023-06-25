Gerçek bir Roma efsanesi olan Francesco Totti'den Paulo Dybala'ya 10 numara için sürpriz bir teklif geldi.

NE OLDU? Profesyonel kariyerinin 24 yılını Roma'da geçiren kulüp efsanesi Totti, Dybala'nın ikonik 10 numaralı formasını taşıyıp taşıyamayacağı hakkında konuştu.

Ancak, İtalyan efsanenin Arjantinli oyuncuya bir şartı var...

Dybala'nın, bu mirası almak istiyorsa Totti'ye göre en az 10 yıl daha Roma'ya sadık kalması gerekiyor.

NE DEDİLER: GOAL'e özel olarak konuşan Totti, Dybala'nın 10 numarayı hak edip etmemesi konusunda şunları söyledi:

"Dybala, Roma'nın 10 numarasını hak ediyor mu? Yani şöyle; 10-20 yıl daha kalırsa neden olmasın! İşte o zaman hak etmiş olur."

BÜYÜK RESİM: Geçen yaz Juventus'tan ayrıldıktan sonra Roma'ya katılan Dybala, Jose Mourinho yönetimindeki ilk sezonun etkili bir performans gösterdi.

Kulüp için 38 maçta 18 gol atıp sekiz asist yaptı ve Avrupa Ligi'nde finale ulaşmalarında çok önemli bir rol oynadı. Arjantinli oyuncu şu anda 21 numaralı formayı giyiyor ve kulübün ona gerçekten Totti'nin ikonik formasını verip vermeyeceği henüz belli değil.

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