Roma'dan öğrencisi, Jose Mourinho'yu anlattı: "O bir bipolar!"

İdil Erin Tetik
Mourinho RomaGetty Images
José MourinhoRomaSerie ABrezilya

Roma savunmacısı Roger Ibanez, Jose Mourinho ile birlikte çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu anlattı.

  • Ibanez, Mourinho hakkında konuştu
  • Portekizli, Roma ile Avrupa'da iyi işler çıkardı
  • Ibanez onunla çalışmanın "harika" olduğunu söylüyor

NE OLDU? Daha önce Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho hemen hemen her kulüpte somut başarılar elde etti. 60 yaşındaki Portekizli, şimdilerde Roma ile Avrupa'da parlak günler geçirdi. Roma'nın savunmacısı Roger Ibanez, Mourinho'nun değişken bir ruh haline sahip olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Rede Atlantida'ya konuşan Ibanez şunları söyledi: "Onunla çalışmak harika. Bence o bir bipolar. Bir gün seninle gülüp şakalaşıyor, ertesi gün onunla konuşamıyorsun bile."

BÜYÜK RESİM: Ibanez son iki yılını Roma'da Mourinho ile birlikte çalışarak geçirdi. Portekizli teknik direktör, öğrencisinin Brezilya formasını daha çok giymesi için onu şu sözlerle desteklemişti: "Bence milli takıma kolay uyum sağlar."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Jose Mourinho Roma 2022-23Getty Images

Jose Mourinho Roma 2022-23Getty

Roger Ibanez Jose Mourinho RomaGetty

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