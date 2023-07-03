Roma'dan öğrencisi, Jose Mourinho'yu anlattı: "O bir bipolar!"

Roma savunmacısı Roger Ibanez, Jose Mourinho ile birlikte çalışmanın nasıl bir duygu olduğunu anlattı.

Ibanez, Mourinho hakkında konuştu

Portekizli, Roma ile Avrupa'da iyi işler çıkardı

Ibanez onunla çalışmanın "harika" olduğunu söylüyor

NE OLDU? Daha önce Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho hemen hemen her kulüpte somut başarılar elde etti. 60 yaşındaki Portekizli, şimdilerde Roma ile Avrupa'da parlak günler geçirdi. Roma'nın savunmacısı Roger Ibanez, Mourinho'nun değişken bir ruh haline sahip olduğunu söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Rede Atlantida'ya konuşan Ibanez şunları söyledi: "Onunla çalışmak harika. Bence o bir bipolar. Bir gün seninle gülüp şakalaşıyor, ertesi gün onunla konuşamıyorsun bile."

BÜYÜK RESİM: Ibanez son iki yılını Roma'da Mourinho ile birlikte çalışarak geçirdi. Portekizli teknik direktör, öğrencisinin Brezilya formasını daha çok giymesi için onu şu sözlerle desteklemişti: "Bence milli takıma kolay uyum sağlar."

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