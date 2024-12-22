Roma'dan Galatasaray'ın istediği Paulo Dybala için transfer açıklaması

Galatasaray'ın ilgilendiği Paulo Dybala için kulübü Roma'dan transfer açıklaması geldi.

Roma'dan Dybala iddialarına yanıt

Galatasaray ile görüşme oldu mu?

Florent Ghisolfi yanıtladı

NE OLDU? Galatasaray'ın bir süredir Paulo Dybala ile ilgilendiği ve Ocak transfer döneminde bir sürpriz yaşanabileceği iddia ediliyordu. 2025 yazında sözleşmesi bitecek Dybala'yı bedava bırakmak istemeyen Roma'nın Galatasaray'dan bonservis talep edeceği söyleniyordu. Konuyla ilgili Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi'den açıklama geldi.

NE SÖYLENDİ? Parma'yı konuk edecekleri maç öncesinde DAZN'a konuşan Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala ilgili şunları söyledi: "Söylediğim gibi, şu an için net bir durum var. Diğer kulüplerle hiçbir temasımız yok."

"Paulo, Roma için çok önemli bir oyuncu. Bugün oynuyor ve harika bir maç çıkarmasını umuyorum. Ranieri ve Roma için en önemli şey takım."

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BÜYÜK RESİM: Sky Sport'un haberine göre, Galatasaray bedel ödemeden kadrosuna katmak istediği Dybala transferinde kiralama formülü üzerinde yoğunlaştı. Artan maliyetler sebebiyle transferde alternatif arayan Galatasaray'ın kiralık veya bonservis ve daha düşük maaşla bu operasyona devam etmeyi hedeflediği söyleniyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre ise Galatasaray'ın Roma'ya bonservis vermeden Dybala'ya da yalnızca 10 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ederek transferi noktalamayı istediği ileri sürülmüştü.

SIRADA NE VAR? Roma'nın Parma'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Paulo Dybala, 8. dakikada penaltıdan golünü attı.